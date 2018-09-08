Есть список из 5 магазинов, требуется спарсить нужные данные, и настроить все для загрузки в БД и после этого желательно загрузить что бы это все заработало. Пишите ваш опыт и примерную цену за 1 ...
Написать парсер товаров для Drupal
Добрый вечер.
Есть сайт каталог (есть карточка товаров но нет корзины и кнопки купить) на Drupal 7
Есть сайт донор (конкурент) с большой базой товаров в определённой категории
Задача:
1) Написать парсер который зальёт с сайта донора все товары (из одной категории) на наш Друпал сайт
2) Добавление товаров должно быть по шаблону
- выбор соответсвующих характеристик и фильтров
- копирование нескольких фото
- копирование пдф файла инструкции
3) должна быть реализована возможность повторно сканирования сайта донора на изменение цены (если цена изменилась то правит и на нашем сайта 1 в 1) и на добавление новых товаров этой категории (если есть новые товары то добавляет и к нам на сайт их). Запуск сканирования запускаться должен нами при необходимости.
Количество товар около 2-3 тыс.
Сайт донор http://www.mnogofarkopov.ru
Друпал сайт https://ziesta.ru/
Все товары с категории
http://www.mnogofarkopov.ru/6-farkop
Нужно спарсить и добавить сюда
На сайте https://ziesta.ru/ созданы все подкатегории как и на сайте доноре (марка авто, модель авто, бренд фаркопа)
Пример реализации копирования товаров
1) http://www.mnogofarkopov.ru/x6/1936-farkop-na-bmw-x6-e71-b204-a.html
https://ziesta.ru/farkopy/farkop-na-bmw-x6-e71-b204
2) http://www.mnogofarkopov.ru/x5/2548-farkop-na-bmw-x5-bm02.html
https://ziesta.ru/farkopy/farkop-na-bmw-x5-bm02
3) http://www.mnogofarkopov.ru/x4/25255-farkop-na-bmw-x4-4754-a.html
https://ziesta.ru/farkopy/farkop-na-bmw-x4-4754
Выбранному исполнителю предоставлю подробное ТЗ по тому какие тригеры (фильтры) заполняются на сайте друпал при добавлении товара.
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