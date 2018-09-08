Написать парсер товаров для Drupal

Добрый вечер.

Есть сайт каталог (есть карточка товаров но нет корзины и кнопки купить) на Drupal 7

Есть сайт донор (конкурент) с большой базой товаров в определённой категории

Задача:

1) Написать парсер который зальёт с сайта донора все товары (из одной категории) на наш Друпал сайт

2) Добавление товаров должно быть по шаблону

- выбор соответсвующих характеристик и фильтров

- копирование нескольких фото

- копирование пдф файла инструкции

3) должна быть реализована возможность повторно сканирования сайта донора на изменение цены (если цена изменилась то правит и на нашем сайта 1 в 1) и на добавление новых товаров этой категории (если есть новые товары то добавляет и к нам на сайт их). Запуск сканирования запускаться должен нами при необходимости.

Количество товар около 2-3 тыс.

Сайт донор http://www.mnogofarkopov.ru

Друпал сайт https://ziesta.ru/

Все товары с категории

http://www.mnogofarkopov.ru/6-farkop

Нужно спарсить и добавить сюда

https://ziesta.ru/farkop

На сайте https://ziesta.ru/ созданы все подкатегории как и на сайте доноре (марка авто, модель авто, бренд фаркопа)

Пример реализации копирования товаров

1) http://www.mnogofarkopov.ru/x6/1936-farkop-na-bmw-x6-e71-b204-a.html

https://ziesta.ru/farkopy/farkop-na-bmw-x6-e71-b204

2) http://www.mnogofarkopov.ru/x5/2548-farkop-na-bmw-x5-bm02.html

https://ziesta.ru/farkopy/farkop-na-bmw-x5-bm02

3) http://www.mnogofarkopov.ru/x4/25255-farkop-na-bmw-x4-4754-a.html

https://ziesta.ru/farkopy/farkop-na-bmw-x4-4754

Выбранному исполнителю предоставлю подробное ТЗ по тому какие тригеры (фильтры) заполняются на сайте друпал при добавлении товара.