Спарсить товар

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Закрыт12 заявок216 просмотров

Необходимо спарсить товар 

https://www.mytoys.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/KID/ru-mt.to/

Спарсить нужно отсюда

7 лет назад
Alik1987
Алик 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров