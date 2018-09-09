Разработать аналогичный калькулятор

Была задача скопировать сайт https://www.z-uborka.ru Его скопировали на 95% вот ссылка http://www.z-uborka.crypto-wiki.ru/otzivi/#content , но остались мелкие правки, которые нужно внести. Нужно нести правки и перенести сайт на хостинг и установить домен. (сайт переносили чтобы поставить на wordpress) Расписываю ниже ...