Разработать аналогичный калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки152 просмотра

Разработать аналогичный калькулятор расчёта стоимости, + индивидуальный дизайн 

http://www.dominika.ru/calculate/

Просьба писать стоимость

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров