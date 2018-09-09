Сайт работает на Битриксе однако стандартый поиск не подходит. Требуется поиск по ряду свойств каждой запчасти, возможно без привязки к cms (!!!). Если вы можете сделать данную задачу, то ...
Исправить расширение для Chrome
Нужно убрать идентификацию из расширения для Chrome. Кто готов помочь? исходники скину заинтересованным.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть список из 5 магазинов, требуется спарсить нужные данные, и настроить все для загрузки в БД и после этого желательно загрузить что бы это все заработало. Пишите ваш опыт и примерную цену за 1 ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть уже готовый, работающий проект - сайт с авто-обменом платежной системы QIWI на рублевый код биржи wex - http://qiwiwex.pro Нужен человек с базовыми знаниями node.js и vue.js, ну и хорошими знаниями js У проекта: фреймворк на фронте vue.js, ...Завершен7 лет назад
Необходимо спарсить товар https://www.mytoys.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/KID/ru-mt.to/ Спарсить нужно отсюдаВеб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо выполнить доработку сайта. Данные в ТЗ во вложение. Учетные данные по входу исполнителю. От вас нужен реальный срок и цена Данную работу уже начинал человек, но доделать не смог. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $450
ТЗ прилагается.Завершен5 лет назад
Добрый вечер. Есть сайт каталог (есть карточка товаров но нет корзины и кнопки купить) на Drupal 7 Есть сайт донор (конкурент) с большой базой товаров в определённой категории Задача: 1) Написать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
для большого объема контента на основе яндекс переводчика. Подробности напишу в личку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
приветствую, необходимо поправить отображение карты google map на сайте api ключ есть, как и куда прописать его в движке prestashop 1.6 не нахожу сайт Gartengaus карта внизу главной страницы ...Завершен7 лет назад
Сайт с сериалами, движок DLE. Перестал работать скрипт обновления серий. Необходимо починить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад