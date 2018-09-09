Фильтр подбора по маске Wordpress

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки123 просмотра

Сайт на Wordpress, реализован с помощью carbon fields.

Нужно сделать функционал подбора нoмeрa телефона по маске.

Добавление списка нoмeрoв на сайт через csv.

Ajax загрузку дополнительных результатов поиска

AJAXWordPress
7 лет назад
alex_themniy
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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