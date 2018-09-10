Калькулятор по API с Яндекс.Доставкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок423 просмотра

Необходимо написать модуль — калькулятор доставки для сервиса Яндекс Доставка по API для Opencart 1.5.5.1 

От вас цены и сроки? ТЗ прилагаю

Предложения без указания цены и сроков не рассматриваются 

Opencart
7 лет назад
swf1
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров