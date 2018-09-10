Сайт работает на Битриксе однако стандартый поиск не подходит. Требуется поиск по ряду свойств каждой запчасти, возможно без привязки к cms (!!!). Если вы можете сделать данную задачу, то ...
Калькулятор по API с Яндекс.Доставкой
Необходимо написать модуль — калькулятор доставки для сервиса Яндекс Доставка по API для Opencart 1.5.5.1
От вас цены и сроки? ТЗ прилагаю
Предложения без указания цены и сроков не рассматриваются
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