Правки сайта на вордпресс

Была задача скопировать сайт https://www.z-uborka.ru Его скопировали на 95% вот ссылка http://www.z-uborka.crypto-wiki.ru/otzivi/#content , но остались мелкие правки, которые нужно внести. Нужно нести правки и перенести сайт на хостинг и установить домен. (сайт переносили чтобы поставить на wordpress) Расписываю ниже нужные правки:

1. В отзывах http://www.z-uborka.crypto-wiki.ru/otzivi/#content отзывы по датам не совпадают. Старые первые стоят, а новые посление. Сделать как на оригинальном сайте даты, очерёдность. https://www.z-uborka.ru/otzivi/#content

И кнопка написать отзыв не так работает. Приветси в такой же вид как на оригинальном сайте

2. http://prntscr.com/kpnq51 Стрелочка прокрутки вверх у вас работает по следующему алгоритму: первое нажатие - движение страницы останавливается, второе нажатие - ничего не происходит, третье нажатие - страница пошла вверх.

Задача: исключить действие второго нажатия

3. Пройтись по всем кнопкам на сайте, они должны работать и имитировать отправку заявки (саму отправку сделаемм на хстинге уже, после того как будет полноценная копия) http://prntscr.com/kpnqfn

Раздел вакансии: не отправляется заполненная анкета. НУ и там по сайту просто надо по сем формам пройтись, проверить чтобы всё имитировалось.

4. Логотп нужно сделать таким https://prnt.sc/kniu4h (сейчас там картинка стоит. Убрать её и стилями сделать такой лого То есть убрать логотип, на его месте на фоне синем написать текстом логотип.

5. https://www.z-uborka.ru/index.php?route=information/albums&album_id=2 фото работ не корректно перенесено http://www.z-uborka.crypto-wiki.ru/albums/

6. И ещё цены в калькуляторе нужно поправить.