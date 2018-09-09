Переделать модуль dle от 11.2 версии до 13.0

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Модуль рабочий но перестал работать на dle 13. Нужно подправить запросы в базу данных. Файл в прикреплении. Модуль простой создает категории из списка массово.

DLE
7 лет назад
wcw2007
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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