Доработка модуля CSV Price Pro import/export 4.1.7 Opencart 2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки255 просмотров

Нужно  что бы данный модуль CSV Price Pro import/export 4.1.7  по мимо своего  функционала, мог  работать  с отзывами  о товаре. 

Opencart
7 лет назад
ivami77
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
4 дня
Escrow
Рекомендую.
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад