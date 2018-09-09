Бот для вк

нужно собрать бота для сообщества ВК, который позволяет пользователям выбирать победителя до спортивного события и получать результаты своих “ставок” после события. То есть бот должен "запоминать" ответы пользователей, позволять в "админке" выдавать ему правильный ответ и потом отправлять сообщения по результатам