Бот для вк

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

нужно собрать бота для сообщества ВК, который позволяет пользователям выбирать победителя до спортивного события и получать результаты своих “ставок” после события. То есть бот должен "запоминать" ответы пользователей, позволять в "админке" выдавать ему правильный ответ и потом отправлять сообщения по результатам

7 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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Нет заявок фрилансеров