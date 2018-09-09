Сайт работает на Битриксе однако стандартый поиск не подходит. Требуется поиск по ряду свойств каждой запчасти, возможно без привязки к cms (!!!). Если вы можете сделать данную задачу, то ...
Бот для вк
нужно собрать бота для сообщества ВК, который позволяет пользователям выбирать победителя до спортивного события и получать результаты своих “ставок” после события. То есть бот должен "запоминать" ответы пользователей, позволять в "админке" выдавать ему правильный ответ и потом отправлять сообщения по результатам
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