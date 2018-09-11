Сделать плагин проверки уникальности текстов в комментариях WprdPress

Требуется создать плагин который бы проверял уникальность текстов в комментариях WordPress при их добавлении.

Использовать API проверки на уникальность от Content-watch

https://content-watch.ru/api/

Настройки плагина должны быть подобные:

http://prntscr.com/ksdqyw

+ добавить возможность указать минимальное количество символов при которой будет происходить автоматическая проверка текстов на уникальность.

В списке комментариев должна быть подобная колонка и функционал:

http://prntscr.com/ksdrkq

Еще пример:

http://prntscr.com/ksdrze

За работу надо взяться сегодня или край-завтра.

Прошу заявки и цены присылать только от опытных разработчиков, которые давно работают с вордпресс и умеют создавать плагины для него.