Сделать плагин проверки уникальности текстов в комментариях WprdPress

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Завершен1 заявка177 просмотров

Требуется создать плагин который бы проверял уникальность текстов в комментариях WordPress при их добавлении.

Использовать API проверки на уникальность от Content-watch

https://content-watch.ru/api/

Настройки плагина должны быть подобные:

http://prntscr.com/ksdqyw

+ добавить возможность указать минимальное количество символов при которой будет происходить автоматическая проверка текстов на уникальность.

В списке комментариев должна быть подобная колонка и функционал:

http://prntscr.com/ksdrkq

Еще пример:

http://prntscr.com/ksdrze

За работу надо взяться сегодня или край-завтра.

Прошу заявки и цены присылать только от опытных разработчиков, которые давно работают с вордпресс и умеют создавать плагины для него.

WordPress
7 лет назад
SuperXXX
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Вадим сделал плагин с учетом ТЗ. Весьма оперативно и без косяков. Уже который день тестирую и использую наработки Вадима - все работает отлично. Спасибо!
Всё отлично

Заявки фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад