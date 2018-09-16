Разработка калькулятора на WP (интеграция с формой)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок196 просмотров

Всем привет. 

Требуется разработать простенький калькулятор для WP, чтобы при отправке формы уходили как данные из формы, так и из калькулятора (выбранные переменные и итоговый расчет). 

ТЗ пришлем персонально после каждого вашего отклика. 

Условия оплаты:

Пост оплата или СБР, способ любой

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3. стоимость в российских рублях

4. срок в днях

WordPress
7 лет назад
thebestpavel
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

amuravjev4
Александр 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$35
5 дней
Escrow
Работа выполнена профессионально, в срок и были внесены все корректировки. Разработан отдельный плагин для WP и сделано все по уму и удобно для администрирования. Рекомендую.
Прекрасный заказчик. Быстрая и чёткая оплата, согласования очень оперативно.

Заявки фрилансеров

amuravjev4
Александр 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад