Написать скрипт для теста на Ddos атаку ресурса. Для админов и web-dev

Нужно сделать стабильный, многопоточный скрипт (скорей всего на phyton, perl или bash) для эмуляции мощной Ddos атаки на ресурс (сайт).

Атакую вести со всех интерфейсов (ip) что скрипт найдет на сервере. Отсылать все возможные эффективные DDos запросы.

Работа для опытных. Напишите имели ли опыт с защитой от Ddos, каким методом планируете реализовать задачу.

Выслушаю все варианты, например как и единичный скрипт, так и возможность клонирования их на разные машины управление и статистика с которых стекается в один ЦПУ например в виде веб страницы, поэтому выбор категории проекта весьма условный.