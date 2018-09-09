Портал на AngularJS

Ищем специалиста на AngularJS

Нужно разработать портал - торговую площадку. Там будут продавцы и покупатели.

Монетизация за счёт комиссий и рекламных услуг.

Товар - цифровой.

Интеграция с платёжной системой пейпал, скрил, блокчейн.

Подробное ТЗ на 40 листах А4 отправлю в личку понравившимся по предложению и портфолио фрилансерам.

Чтоб понять с чем предстоит иметь дело, это разработка портала очень схожего на следующие (из той же оперы)

www.playerauctions.com

www.g2g.com

www.igvault.com