Нужно сделать стабильный, многопоточный скрипт (скорей всего на phyton, perl или bash) для эмуляции мощной Ddos атаки на ресурс (сайт). Атакую вести со всех интерфейсов (ip) что скрипт найдет на сервере. Отсылать все возможные ...
Портал на AngularJS
Ищем специалиста на AngularJS
Нужно разработать портал - торговую площадку. Там будут продавцы и покупатели.
Монетизация за счёт комиссий и рекламных услуг.
Товар - цифровой.
Интеграция с платёжной системой пейпал, скрил, блокчейн.
Подробное ТЗ на 40 листах А4 отправлю в личку понравившимся по предложению и портфолио фрилансерам.
Чтоб понять с чем предстоит иметь дело, это разработка портала очень схожего на следующие (из той же оперы)
Заявки фрилансеров
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