Ищу python разработчика, ментора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок159 просмотров

Изучаю программирование самостоятельно где то около года (python, sql), читаю книги: алгоритмы, python к вершинам мастерства. в основном решаю задачи на stepik, codewars, хотелось бы больше практике может поучаствовать в проекте, ищу людей или человека который поможет научиться применять знания на практике, рассмотрю любые варианты сотрудничества

PythonSQL
7 лет назад
korifa
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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