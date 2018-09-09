Ищу python разработчика, ментора

Изучаю программирование самостоятельно где то около года (python, sql), читаю книги: алгоритмы, python к вершинам мастерства. в основном решаю задачи на stepik, codewars, хотелось бы больше практике может поучаствовать в проекте, ищу людей или человека который поможет научиться применять знания на практике, рассмотрю любые варианты сотрудничества