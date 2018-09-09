Интеграция сайта с admitad

Необходимо настроить интеграцию сайта http://kickscontest.ru с сервисом Admitad.

Задача

На странице обзора кроссовка (http://kickscontest.ru/reviews/adidas-harden-b-e-2-) должны выводиться товары партнёров с ценами. Выводятся 4 одинаковых кроссовка (модель кроссовка соответствует кроссовку, на странице обзора которого находится пользователь) с ценами из разных магазинов. Скриншот места отображения во вложении.

Сайт разработан на 1С-Битрикс в редакции "Старт".

Admitad предоставляет базы каталогов партнёров в формате xml или cvs. Каталог обновляется каждые 2 часа, поэтому обновление отображаемых на сайте товаров должно происходить в автоматическом режиме.

В ответе укажите ориентировочные сроки и стоимость. Можно в разрезе "от и до".