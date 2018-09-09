Интеграция сайта с admitad

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо настроить интеграцию сайта http://kickscontest.ru с сервисом Admitad. 

Задача

На странице обзора кроссовка (http://kickscontest.ru/reviews/adidas-harden-b-e-2-) должны выводиться товары партнёров с ценами. Выводятся 4 одинаковых кроссовка (модель кроссовка соответствует кроссовку, на странице обзора которого находится пользователь) с ценами из разных магазинов. Скриншот места отображения во вложении. 

Сайт разработан на 1С-Битрикс в редакции "Старт".

Admitad предоставляет базы каталогов партнёров в формате xml или cvs. Каталог обновляется каждые 2 часа, поэтому обновление отображаемых на сайте товаров должно происходить в автоматическом режиме.

В ответе укажите ориентировочные сроки и стоимость. Можно в разрезе "от и до".

7 лет назад
pmwebgid
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров