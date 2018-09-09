Нужно сделать стабильный, многопоточный скрипт (скорей всего на phyton, perl или bash) для эмуляции мощной Ddos атаки на ресурс (сайт). Атакую вести со всех интерфейсов (ip) что скрипт найдет на сервере. Отсылать все возможные ...
Интеграция сайта с admitad
Необходимо настроить интеграцию сайта http://kickscontest.ru с сервисом Admitad.
Задача
На странице обзора кроссовка (http://kickscontest.ru/reviews/adidas-harden-b-e-2-) должны выводиться товары партнёров с ценами. Выводятся 4 одинаковых кроссовка (модель кроссовка соответствует кроссовку, на странице обзора которого находится пользователь) с ценами из разных магазинов. Скриншот места отображения во вложении.
Сайт разработан на 1С-Битрикс в редакции "Старт".
Admitad предоставляет базы каталогов партнёров в формате xml или cvs. Каталог обновляется каждые 2 часа, поэтому обновление отображаемых на сайте товаров должно происходить в автоматическом режиме.
В ответе укажите ориентировочные сроки и стоимость. Можно в разрезе "от и до".
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