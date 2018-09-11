Нужен Junior разработчик на правку Wordpress сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок209 просмотров

Ищу программиста с небольшим опытом работы с Wordpress. Сейчас есть 2 сайта, которые нуждаются в небольших правках, например: изменить структуру некоторых урлов, оптимизировать сайт для более быстрой загрузки, убрать редиректы и т.д. В дальнейшем будет еще подобная работа.

В ответе укажите, пожалуйста, ваш опыт работы с WP, желаемый рейт в час и примеры ваших работ.

WordPress
7 лет назад
tttfff
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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