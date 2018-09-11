Нужно сделать стабильный, многопоточный скрипт (скорей всего на phyton, perl или bash) для эмуляции мощной Ddos атаки на ресурс (сайт). Атакую вести со всех интерфейсов (ip) что скрипт найдет на сервере. Отсылать все возможные ...
Нужен Junior разработчик на правку Wordpress сайтов
Ищу программиста с небольшим опытом работы с Wordpress. Сейчас есть 2 сайта, которые нуждаются в небольших правках, например: изменить структуру некоторых урлов, оптимизировать сайт для более быстрой загрузки, убрать редиректы и т.д. В дальнейшем будет еще подобная работа.
В ответе укажите, пожалуйста, ваш опыт работы с WP, желаемый рейт в час и примеры ваших работ.
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