Web страница + web приложение (из этой страницы) на iOS

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Очень в краце: Требуется создать web страницу с основной таблицей (7 столбцов в строке) в которой будет вестись учет заявок, создание – редактирование, добавление коментариев и изменение остальных полей таблицы по определенным условиям. 

В таблице используются данные из трех справочников (контрагент, теплоход, пользователь) 

Вход по пользователю и паролю 

Разделение прав на Администратор и Пользователь 

подстраницы для создания/редактировавния данных из трех справочников 

.... и так далее – более подробно опишу всё в тех задании – САМОЕ ГЛАВНОЕ: нужно создать для iOS web приложение с этой веб страницей. 

И вопрос! – возможно ли из веб приложения для iOS сделать оповещение гарафическое и звуковое ? например: Создали заявку на пользователя user1, и если это приложение у пользователя user1 запущено (активно, фоновый режим) на его телефоне, то он получает звуковое/графическое оповещение, если же оповещения не возможны и сложны или дорого реализуемы, то возможно ли сделать sms оповещением в данном случае ? 

iOS
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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