Web страница + web приложение (из этой страницы) на iOS

Очень в краце: Требуется создать web страницу с основной таблицей (7 столбцов в строке) в которой будет вестись учет заявок, создание – редактирование, добавление коментариев и изменение остальных полей таблицы по определенным условиям.

В таблице используются данные из трех справочников (контрагент, теплоход, пользователь)

Вход по пользователю и паролю

Разделение прав на Администратор и Пользователь

подстраницы для создания/редактировавния данных из трех справочников

.... и так далее – более подробно опишу всё в тех задании – САМОЕ ГЛАВНОЕ: нужно создать для iOS web приложение с этой веб страницей.

И вопрос! – возможно ли из веб приложения для iOS сделать оповещение гарафическое и звуковое ? например: Создали заявку на пользователя user1, и если это приложение у пользователя user1 запущено (активно, фоновый режим) на его телефоне, то он получает звуковое/графическое оповещение, если же оповещения не возможны и сложны или дорого реализуемы, то возможно ли сделать sms оповещением в данном случае ?