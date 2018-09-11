Доработка сайта на wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок122 просмотра

Мелкие правки в основном по внешнему виду, использовали купленную тему, потому некоторые моменты нужно поправить. Адаптация 

WordPress
7 лет назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$15
1 день
Escrow
Великолепный исполнитель, ничего лишнего, исключительно положительные эмоции от сотрудничества. Получены правильные рекомендации, работа выполнена сверх объема.
Было очень приятно поработать. Спасибо за проект и щедрую оплату!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

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