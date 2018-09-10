Сайт www_rancho_kz Бронирование осуществляется двумя способами: с сайта и с админки через модуль oneBooking. Задачи: 1. При бронировании через админку, нужно убрать поле, справа от поля "номер сектора". 2. При бронировании ...
Доработка сайта
Добрый день !
Ищем администратора для доработки сайта. Умение работать с базой данных, разбираться в чужом коде, рассылать
рассылки по крону. Знание php, msql.Оплата сдельная. Готовые взяться,пишите стоимость ваших услуг за час.
Заявки фрилансеров
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