Проблема со столбцами БД

Добрый день!

Нужна платная консультация по PHPMyAdmin. Есть столбцы URL с текстом разбитые абзацом (скрин 1). Для её решения было выполнена команда замены" /n" на " -". Но в итоге проблема была решена только внутри столбцов, а в общем списке проблема с абзацом сохранилась (скрин1 ). Но при открытии данного столбца и нажатии "вперёд" проблема решаться (скрин 2-3). Мне нужно решить эту проблему во всей таблице.

Доступ дать не могу, нужно руководство к действию. Оплата по факту решения.

Ваша цена и сроки.

Спасибо!