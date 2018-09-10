Нужно сделать стабильный, многопоточный скрипт (скорей всего на phyton, perl или bash) для эмуляции мощной Ddos атаки на ресурс (сайт). Атакую вести со всех интерфейсов (ip) что скрипт найдет на сервере. Отсылать все возможные ...
Проблема со столбцами БД
Добрый день!
Нужна платная консультация по PHPMyAdmin. Есть столбцы URL с текстом разбитые абзацом (скрин 1). Для её решения было выполнена команда замены" /n" на " -". Но в итоге проблема была решена только внутри столбцов, а в общем списке проблема с абзацом сохранилась (скрин1 ). Но при открытии данного столбца и нажатии "вперёд" проблема решаться (скрин 2-3). Мне нужно решить эту проблему во всей таблице.
Доступ дать не могу, нужно руководство к действию. Оплата по факту решения.
Ваша цена и сроки.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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