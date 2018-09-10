PHP программист

Необходимо сделать интеграцию amocrm и avito, чтобы человек из amocrm мог ответчать на все сообщения, которые приходят в авито, и получал уведомелния, когда пришло новое сообщение. API открытые есть и у того, и у того сервиса, в предложениях к проекту пишите необходимый срок и стоимость.