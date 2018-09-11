Ребрендинг сайта

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Завершен7 заявок191 просмотр

Перенести на новый домен (хостинг тот же остается), заменить логотип, название и любое упоминание о старой компании

Платформа wordpress

korkemfilm.kz

Уточню: Дизайн переделывать и менять не нужно, логотип тоже уже есть. Нужен php-программист для переноса сайта на другой домен

PHPWordPress
7 лет назад
V2D
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Escrow
Выполнено точно и в срок, сайт перенесен все работает. Правки вносились очень оперативно, рекомендую исполнителя! Будем продолжать сотрудничество и в дальнейшем.
Вадим показал себя, как грамотный и надёжный заказчик! Получила только позитивные эмоции от сотрудничества. Планируем и дальше работать)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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