Необходимо доделать виджет для AMO crm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок132 просмотра

Виджет для расчета коммерческого предложения. Он успешно работал, но был поврежден вирусом на хостинге, видимо какие-то файлы удалились.  

Нужно : 

1) восстановить работу виджета 

2) Дополнить виджет новыми функциями (отмечены желтым в ТЗ) 

7 лет назад
Efimenko_Nikolay
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен Junior разработчик на правку Wordpress сайтов

    Ищу программиста с небольшим опытом работы с Wordpress. Сейчас есть 2 сайта, которые нуждаются в небольших правках, например: изменить структуру некоторых урлов, оптимизировать сайт для более быстрой загрузки, убрать редиректы и т.д. В дальнейшем будет ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на wp

    1. сделать отссуп между двумя фотографиями 2. Описание к фото, сейчас при при наведение на него, а нужно чтоб отражалось описание всегда. 3.Поменять картинку у кружка. сделать сегодня до 17.00

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программист WordPress, перенос с Joomla на WordPress

    Добрый день!  Часть сайта amperel.kz была создана на поддоменах в другом CMS, сейчас стоит задача объединить их в один полноценный сайт на вордпрессе..  1. Перенос исходного сайта amperel.kz (сейчас Joomla) на CMS Wordpress.  ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос фронтенда у интернет-магазина на JS фреймворк

    Добрый день, Необходимо вынести фронтенд у интернет-магазина на JS фреймворк (на выбор): Vue, React, Angular. Все остальные взаимодействия с серверной частью мы берём на себя. Более подробно готов ...

    AngularJavaScriptVue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ребрендинг сайта

    Перенести на новый домен (хостинг тот же остается), заменить логотип, название и любое упоминание о старой компании Платформа wordpress korkemfilm.kz Уточню: Дизайн переделывать и менять не ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Добрый день !  Ищем администратора для доработки сайта. Умение работать с базой данных, разбираться в чужом коде, рассылать  рассылки по крону. Знание php, msql.Оплата сдельная. Готовые взяться,пишите стоимость ваших услуг за час.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP программист

    Необходимо сделать интеграцию amocrm и avito, чтобы человек из amocrm мог ответчать на все сообщения, которые приходят в авито, и получал уведомелния, когда пришло новое сообщение. API открытые есть и у того, и у того ...

    AmoCRMPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проблема со столбцами БД

    Добрый день!  Нужна платная консультация по  PHPMyAdmin. Есть столбцы URL с текстом разбитые абзацом (скрин 1).  Для её решения было выполнена команда замены" /n" на " -".  Но в итоге проблема была решена только внутри ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интеграция Амоцрм и бота телеграм Voicy

    Необходимо реализовать связку голосовым API Яндекса (Speechkit), Гугла или есть еще какой то сервис, который использует бот телеграм Voicy Смысл какой:  1. В карточку сделки Амоцрм, после разговора с клиентом по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад