Программист WordPress, перенос с Joomla на WordPress

Добрый день!

Часть сайта amperel.kz была создана на поддоменах в другом CMS, сейчас стоит задача объединить их в один полноценный сайт на вордпрессе..

1. Перенос исходного сайта amperel.kz (сейчас Joomla) на CMS Wordpress.

2. Перенос поддоменов лендингов cod.amperel.kz, sks.amperel.kz, ups.amperel.kz и news.amperel.kz в единую админ панель с основным сайтом amperel.kz. Поддомены уже на вордпрессе.

3. Создание 2 новых страниц в разделе Продукты, которые по типу и структуре будут аналогичны содержанию страниц продуктов cod.amperel.kz, sks.amperel.kz, ups.amperel.kz.

4. Изменить шапку сайта (произойдет небольшой редизайн шапки для главной страницы и у всех остальных страниц должна быть одинаковая шапка)

Напишите, пожалуйста, сроки и цену.