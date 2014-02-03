Необходимо разработать многопоточный масштабируемый парсер. Всего будет обрабатываться порядка 150(!) сайтов одной тематики со схожей структурой. У отдельных страниц контент формируется динамическим путем(!). На первом этапе нужен рабочий каркас приложения, а также необходим простой механизм ...
Доработка интернет магазина. Joomla. Virtuemart.
Добрый день!
Требуется умелец для доработки карточки товара.
Необходимо изменить отображение выбора параметров товара.
Картинка "Сейчас" как по умолчанию в virtuemart:
Хотим видеть наглядное отображение вариантов, цвета в виде картинки и размеров в виде текста в строчку, а не выпадающим списком, возможно других параметров, картинка "После" пример желаемого отображения.
Опции товаров работают с помощью мультиварианта.
Joomla 3.8.8
Virtuemart 3.2.14
Проект небольшой поэтому ждем ваших предложений.
Также есть работа по доработке самого мультиварианта, можно обговорить отдельно.
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