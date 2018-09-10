Нужен специалист по опенкарт

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок133 просмотра

Нужно пройтись по тз, посмотреть что сделано что не сделано и доделать 

Тз прикладываю

Opencart
7 лет назад
evgeniyzudin
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Многопоточный парсер на Node.js+Phantom (или альтернатива)

    Необходимо разработать многопоточный масштабируемый парсер. Всего будет обрабатываться порядка 150(!) сайтов одной тематики со схожей структурой. У отдельных страниц контент формируется динамическим путем(!). На первом этапе нужен рабочий каркас приложения, а также необходим простой механизм ...

    Node.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Виджет для АМОСРМ

    Техническое задание на виджет записи на прием машин Нужно создать виджет с помощью которого можно записывать клиента на прием. Записывать необходимо с карточки клиента. Базовый функционал: Отображение календаря на запись в режиме ...

    AmoCRM
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка интернет магазина. Joomla. Virtuemart.

    Добрый день!  Требуется умелец для доработки карточки товара.  Необходимо изменить отображение выбора параметров товара.  Картинка "Сейчас" как по умолчанию в virtuemart:  Хотим видеть наглядное отображение вариантов, цвета в виде картинки и ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо доделать виджет для AMO crm

    Виджет для расчета коммерческого предложения. Он успешно работал, но был поврежден вирусом на хостинге, видимо какие-то файлы удалились.   Нужно :  1) восстановить работу виджета  2) Дополнить виджет новыми функциями (отмечены ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на wp

    1. сделать отссуп между двумя фотографиями 2. Описание к фото, сейчас при при наведение на него, а нужно чтоб отражалось описание всегда. 3.Поменять картинку у кружка. сделать сегодня до 17.00

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программист WordPress, перенос с Joomla на WordPress

    Добрый день!  Часть сайта amperel.kz была создана на поддоменах в другом CMS, сейчас стоит задача объединить их в один полноценный сайт на вордпрессе..  1. Перенос исходного сайта amperel.kz (сейчас Joomla) на CMS Wordpress.  ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос фронтенда у интернет-магазина на JS фреймворк

    Добрый день, Необходимо вынести фронтенд у интернет-магазина на JS фреймворк (на выбор): Vue, React, Angular. Все остальные взаимодействия с серверной частью мы берём на себя. Более подробно готов ...

    AngularJavaScriptVue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ребрендинг сайта

    Перенести на новый домен (хостинг тот же остается), заменить логотип, название и любое упоминание о старой компании Платформа wordpress korkemfilm.kz Уточню: Дизайн переделывать и менять не ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Добрый день !  Ищем администратора для доработки сайта. Умение работать с базой данных, разбираться в чужом коде, рассылать  рассылки по крону. Знание php, msql.Оплата сдельная. Готовые взяться,пишите стоимость ваших услуг за час.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP программист

    Необходимо сделать интеграцию amocrm и avito, чтобы человек из amocrm мог ответчать на все сообщения, которые приходят в авито, и получал уведомелния, когда пришло новое сообщение. API открытые есть и у того, и у того ...

    AmoCRMPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад