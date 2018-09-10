Необходимо разработать многопоточный масштабируемый парсер. Всего будет обрабатываться порядка 150(!) сайтов одной тематики со схожей структурой. У отдельных страниц контент формируется динамическим путем(!). На первом этапе нужен рабочий каркас приложения, а также необходим простой механизм ...
Внесение корректировок в Joomla
Приветствую друзья! Требуется хорошее знание Joomla:
- Работа с обратной связью
- Корректировка ворда
- SEO настройки
Полное ТЗ имеется (работы на 4-12 часов)
А) Работа делится на 5 простейших пунктов. Оплата по факту завершения каждого пункта.
Б) К работе нужно приступить в ближайшее время
В) Отправьте 2 ссылки на ваши работы на Joomla
Г) Отправьте цену за 1 час работы
Д) Отправьте Ваш скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Оригинальная строка в этом файле выглядит так: uri="http://api.site.com/images/b-3-1350983034-3103.jpeg" Признак для выборки: uri="http://api.site.com/images/любое имя файла и люое расширение" ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть код который копирует ссылки с сайта, ссылка выглдет вот так http://site.ru/ученые-были-потрясены-находкой-просм/ но в переменную сохранет так http://site.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bc/ нужно сделать чтоб сохранло на русскомЗакрыт7 лет назад
- $70
Нужно пройтись по тз, посмотреть что сделано что не сделано и доделать Тз прикладываюЗакрыт7 лет назад
Техническое задание на виджет записи на прием машин Нужно создать виджет с помощью которого можно записывать клиента на прием. Записывать необходимо с карточки клиента. Базовый функционал: Отображение календаря на запись в режиме ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется умелец для доработки карточки товара. Необходимо изменить отображение выбора параметров товара. Картинка "Сейчас" как по умолчанию в virtuemart: Хотим видеть наглядное отображение вариантов, цвета в виде картинки и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Виджет для расчета коммерческого предложения. Он успешно работал, но был поврежден вирусом на хостинге, видимо какие-то файлы удалились. Нужно : 1) восстановить работу виджета 2) Дополнить виджет новыми функциями (отмечены ...Закрыт7 лет назад
1. сделать отссуп между двумя фотографиями 2. Описание к фото, сейчас при при наведение на него, а нужно чтоб отражалось описание всегда. 3.Поменять картинку у кружка. сделать сегодня до 17.00Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Часть сайта amperel.kz была создана на поддоменах в другом CMS, сейчас стоит задача объединить их в один полноценный сайт на вордпрессе.. 1. Перенос исходного сайта amperel.kz (сейчас Joomla) на CMS Wordpress. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Необходимо вынести фронтенд у интернет-магазина на JS фреймворк (на выбор): Vue, React, Angular. Все остальные взаимодействия с серверной частью мы берём на себя. Более подробно готов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад