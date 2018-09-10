Необходимо разработать многопоточный масштабируемый парсер. Всего будет обрабатываться порядка 150(!) сайтов одной тематики со схожей структурой. У отдельных страниц контент формируется динамическим путем(!). На первом этапе нужен рабочий каркас приложения, а также необходим простой механизм ...
PHP разработчик
Нужно устранить баг в системе, написанной на PHP. Суть бага заключается в том, что не грузятся гугл карты и вместе с ними объекты.
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