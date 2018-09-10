PHP Скрипт для обработки DBF

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Необходимо написать PHP(5.4) скрипт для обработки файла  формата DBF c  последующей записи данных в базу данных (Postgres SQL 9.1)  а также сохранением из базы данных такого же файла в формате DBF   

Скорость обработки имеет большое значение  так как файлы могут иметь более 10 тыс. записей.  

PHPPostgreSQLSQL
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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