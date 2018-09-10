PHP Скрипт для обработки DBF

Необходимо написать PHP(5.4) скрипт для обработки файла формата DBF c последующей записи данных в базу данных (Postgres SQL 9.1) а также сохранением из базы данных такого же файла в формате DBF

Скорость обработки имеет большое значение так как файлы могут иметь более 10 тыс. записей.