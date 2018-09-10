Необходимо разработать многопоточный масштабируемый парсер. Всего будет обрабатываться порядка 150(!) сайтов одной тематики со схожей структурой. У отдельных страниц контент формируется динамическим путем(!). На первом этапе нужен рабочий каркас приложения, а также необходим простой механизм ...
Создание личного кабинета сайта услуг
Необходимо создать личный кабинет для клиники, ориентировочная емкость около 1000 человек.
Кабинет будет представлять собой выгруженный из 1с список документов (текстовых) с возможностью просмотра или скачивания .
Так-же нужна возможность записи на услугу через тот же личный кабинет.
На стороне 1с программисты уже есть.
Функционал подробнее описан в прикрепленном файле.
Для связи пишите телефоны или скайп.
просьба писать на каком языке или платформе планируете сделать проект.
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