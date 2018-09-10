Создание личного кабинета сайта услуг

Необходимо создать личный кабинет для клиники, ориентировочная емкость около 1000 человек.

Кабинет будет представлять собой выгруженный из 1с список документов (текстовых) с возможностью просмотра или скачивания .

Так-же нужна возможность записи на услугу через тот же личный кабинет.

На стороне 1с программисты уже есть.

Функционал подробнее описан в прикрепленном файле.

Для связи пишите телефоны или скайп.

просьба писать на каком языке или платформе планируете сделать проект.