Разработка дизайна сайта финансовой тематики (витрина карт, займов)

Приветствуем всех!

Требуется разработка дизайн-макетов для действующего информационного сайта-агрегатора банковских продуктов (кредитные карты, займы, МФО). Функционал сайта - рейтинги банковских продуктов, сравнение (сайт не оказывает никаких услуг - только статьи и рейтинги). Ссылка на сайте есть в ТЗ.

К проекту прикреплено Техническое Задание. В ТЗ много букв, скринов и схем (в первую очередь для того, чтобы минимизировать вопросы), поэтому прошу запастись терпением и читать его внимательно (особенно, в случае, если начнем сотрудничество).

ВАЖНО! Оплата только по средствам Яндекс.Деньги.

Необходим дизайн 5 страниц:

Главная

Страница одного банковского продукта

Страница рубрики банковских продуктов

Страница сравнения 2-х продуктов

Страница рубрики статей (блог)

В качестве результата необходимо предоставить: PSD макеты всех страниц под разрешение экрана монитора компьютера (десктоп), планшета и смартфона - со скриншотами каждой представленной страницы в формате JPG.

БЮДЖЕТ: 18 000 рублей. Оплата ТОЛЬКО по средствам Яндекс.Деньги! Бюджет обсуждаем, но не хотелось бы его сильно превышать.

Перед началом работы выплачиваем аванс в размере 10 000 рублей, остальное - по факту.

ВАЖНО! Выбор будет сделан из исполнителей с рейтингом, достаточным количеством положительных отзывов и наличием проектов в портфолио. Людей с нулевым рейтингом и без отзывов просим не тратить время.