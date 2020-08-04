Ищем очень креативного дизайнера. Подробности в лс
Разработка дизайна сайта финансовой тематики (витрина карт, займов)
Приветствуем всех!
Требуется разработка дизайн-макетов для действующего информационного сайта-агрегатора банковских продуктов (кредитные карты, займы, МФО). Функционал сайта - рейтинги банковских продуктов, сравнение (сайт не оказывает никаких услуг - только статьи и рейтинги). Ссылка на сайте есть в ТЗ.
К проекту прикреплено Техническое Задание. В ТЗ много букв, скринов и схем (в первую очередь для того, чтобы минимизировать вопросы), поэтому прошу запастись терпением и читать его внимательно (особенно, в случае, если начнем сотрудничество).
ВАЖНО! Оплата только по средствам Яндекс.Деньги.
Необходим дизайн 5 страниц:
- Главная
- Страница одного банковского продукта
- Страница рубрики банковских продуктов
- Страница сравнения 2-х продуктов
- Страница рубрики статей (блог)
БЮДЖЕТ: 18 000 рублей. Оплата ТОЛЬКО по средствам Яндекс.Деньги! Бюджет обсуждаем, но не хотелось бы его сильно превышать.
Перед началом работы выплачиваем аванс в размере 10 000 рублей, остальное - по факту.
ВАЖНО! Выбор будет сделан из исполнителей с рейтингом, достаточным количеством положительных отзывов и наличием проектов в портфолио. Людей с нулевым рейтингом и без отзывов просим не тратить время.
Выбранный исполнитель
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