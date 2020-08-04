Разработка дизайна сайта финансовой тематики (витрина карт, займов)

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок395 просмотров

Приветствуем всех!

Требуется разработка дизайн-макетов для действующего информационного сайта-агрегатора банковских продуктов (кредитные карты, займы, МФО). Функционал сайта - рейтинги банковских продуктов, сравнение (сайт не оказывает никаких услуг - только статьи и рейтинги). Ссылка на сайте есть в ТЗ.

К проекту прикреплено Техническое Задание. В ТЗ много букв, скринов и схем (в первую очередь для того, чтобы минимизировать вопросы), поэтому прошу запастись терпением и читать его внимательно (особенно, в случае, если начнем сотрудничество).

ВАЖНО! Оплата только по средствам Яндекс.Деньги.

Необходим дизайн 5 страниц:

  • Главная
  • Страница одного банковского продукта
  • Страница рубрики банковских продуктов
  • Страница сравнения 2-х продуктов
  • Страница рубрики статей (блог)
В качестве результата необходимо предоставить: PSD макеты всех страниц под разрешение экрана монитора компьютера (десктоп), планшета и смартфона - со скриншотами каждой представленной страницы в формате JPG.

БЮДЖЕТ: 18 000 рублей. Оплата ТОЛЬКО по средствам Яндекс.Деньги! Бюджет обсуждаем, но не хотелось бы его сильно превышать.

Перед началом работы выплачиваем аванс в размере 10 000 рублей, остальное - по факту.

ВАЖНО! Выбор будет сделан из исполнителей с рейтингом, достаточным количеством положительных отзывов и наличием проектов в портфолио. Людей с нулевым рейтингом и без отзывов просим не тратить время.

5 лет назад
seoactive
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dashart
Дарья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$300
18 дней
Escrow
Отличная работа! Дарья - профессионал, каких мало. Доскональное изучение ТЗ, так что не был упущен ни один пункт. Постоянно на связи, с коммуникациями проблем не было. Дизайн получился что надо: в соответствии со всеми требованиями. Огромное спасибо за работу!
Отличный заказчик! Очень четкое ТЗ, работать было легко и интересно. Рекомендую!

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Владимир
 
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