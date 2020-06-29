Нарисовать интернет магазин

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок371 просмотр

Тз во вложении

5 лет назад
Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EgorTelpiz
Егор 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
7 дней
Егор нарисовал современный, качественный дизайн, все согласно тз, учел все наши пожелания и требования. Выполнил все в срок, рекомендуем к сотрудничеству!
Отличный и грамотный заказчик, четко поставленное ТЗ и понимание того, что хотелось бы получить в итоге, сыграли положительную роль в сотрудничестве. Моментальная оплата без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Юлия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Вячеслав
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
EgorTelpiz
Егор 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
139 отзывов
5 лет назад