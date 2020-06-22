Редизайн интернет-магазина. Только ДИЗАЙН, без разработки!

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Закрыт72 заявки712 просмотров

Добрый день, требуется нарисовать новый дизайн интернет-магазина учетом "узнаваемости" (приемственности) старого. Сделать дизайн более современным, с использованием новых технологий и требований к юзабилити.  Основной акцент на удобство пользования с мобильных устройств. Основные страницы: Главная, Шаблон информационной страницы, Категория товаров, Карточка товаров, Контакты. Верстка и программирование не требуется! Тематика: Оптовый интернет-магазин парфюмерии и косметики.

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seo-bisness
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