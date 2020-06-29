Уникализировать графику паблик шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки258 просмотров

Необходимо уникализировать графику на сайте для пользователей так, чтобы паблик шаблон стал выглядеть новым и уникальным.

Конкретнее:

1. Два логотипа: один для главной, один для остальных страниц сайта.

2. картинку фона 2000*627px

3. картинку хлебных крошек 2000*104px

4. Две кнопки 60*60px формата .svg

Сами изображения в прикрепленном архиве

5 лет назад
Valart1
Артур 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, надеюсь на сотрудничество в будущем
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Наталья
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад

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