Дизайн лендинга

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки429 просмотров

Добрый день. Требуется прорисовать очень круто и модно дизайнлендинга.

ОЧЕНЬ МОДНО И КРУТО

Обязательно ознакомьтесь с лендингами которые мы уже запустили длянаших клиентов.

Если вы реально готовы сделать очень крутой лендинг ! Мы готовы вдальнейшем передавать Вам новые заказы!

Наши работы:

http://zebra.fitness/

http://lp.fitnessterra.ru/

http://lp.fitnessterra.ru/lp_boxing/

http://kpiproduct.ru/lp/love_fitness/

http://kpiproduct.ru

5 лет назад
nozrov87
Николай 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$150
2 дня
Escrow
Работа превзошла ожидания)) Очень отзывчивый человек, все мои хотелки и допилки были с легкостью реализованы)
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Валентина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Леонид
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Эдуард
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Диана
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
Лара
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Озик
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
52 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Иван
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 отзывов
5 лет назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • На основе шаблона с ThemeForest собрать страницы

    $120

    Есть шаблон https://keenthemes.com/metronic/ На основе demo11 нужно собрать страницы: Главная (Поиск исполнителей, Статистика, Новости)Профиль(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Настройки профиля(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Страница с заказами на доставку грузовСтраница информации о заказе на доставку грузаСтраница безопасной сделкиДобавление грузаДанный ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка внутренних страниц

    Есть утвержденная главная страница (PNG) Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику. Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта для агентства недвижимости

    $300

    Нужен дизайн для сайта агентства недвижимости Примеры работ обязательно! ТЗ в общих чертах с неким копирайтом пришлём дополнительно. Вопросы приветствуются! Со временем спешки нет. С удовольствием прислушаемся к Вашим советам и идеям! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга на тильде

    Ссылка на сайт в скриншоте.  • Нужен дизайн мобильной + полной версии. • Главная страница + макет страницы с товаром. • Ничего экстравагантного не нужно,просто чтобы смотрелось приятнее и аккуратнее.  ...

    Tilda
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать страничку сайта

    Сайт многостраничный. Но большинство страниц уже сделано было другим дизайнером. Клиенту не удовлетворила цена и он обратился к нам. Сейчас у нас есть дизайн других страниц в виде примера, и структура новой ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн Landing Page 5-6 экранов для барбершопа. Все подробности вышлю в лс исполнителю. Пишите ваши расценки и сроки. Спасибо)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад