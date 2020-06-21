Текст и пр дадим. Нужен стильный дизайн, потому желательно прилагать примеры. Оплата поэтапно или по факту выполнения. Сроки - сегодня вечер. 1000 р.
Редизайн сайта [Тематика: онлайн игра "LoL"]
Добрый день.
Ссылка на вебсайт: https://bit.ly/2Ni14P3
Движок сайта: WordPress
Нужен редизайн сайта под ключ (верстка и тд всё на Вас)
Тематика вебсайта: Игра "LoL"
Дизайн нужен плюс минус такого плана (примеры с готовых шаблонов WP):
https://livewp.site/wp/md/ewebot/home-04/
https://wp.xpeedstudio.com/seocify/home-fifteen/
http://quomodosoft.com/negoci/home-v2/
+ Нужно будет сделать немного другое отображение товаров, к примеру эта категория: https://bit.ly/2UTOWYq , сделать всё на 1ой странице как тут: https://rankedkings.com/lol-smurfs
Сумма оплаты договорная, после обсуждения деталей. Задавайте вопросы, предлагайте свою цену.
Выберу очевидно самое разумное предложение в нынешних условиях.
С пустыми и новыми профилями без отзывов просьба не обращаться.
Заранее спасибо за отклик.
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