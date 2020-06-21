Редизайн сайта [Тематика: онлайн игра "LoL"]

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок668 просмотров

Добрый день. 

Ссылка на вебсайт: https://bit.ly/2Ni14P3

Движок сайта: WordPress

Нужен редизайн сайта под ключ (верстка и тд всё на Вас)

Тематика вебсайта: Игра "LoL"

Дизайн нужен плюс минус такого плана (примеры с готовых шаблонов WP):

https://livewp.site/wp/md/ewebot/home-04/

https://wp.xpeedstudio.com/seocify/home-fifteen/

http://quomodosoft.com/negoci/home-v2/

+ Нужно будет сделать немного другое отображение товаров, к примеру эта категория: https://bit.ly/2UTOWYq , сделать всё на 1ой странице как тут: https://rankedkings.com/lol-smurfs 

Сумма оплаты договорная, после обсуждения деталей. Задавайте вопросы, предлагайте свою цену.

Выберу очевидно самое разумное предложение в нынешних условиях. 

С пустыми и новыми профилями без отзывов просьба не обращаться.

Заранее спасибо за отклик.

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