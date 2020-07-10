Нужен дизайн сайта онлайн игр на figma или zeplin

$1150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка270 просмотров

На данный момент у нас реализован бекэнд игр. 

Сейчас нам требуется прорисовать все интерфейсы. 

Срок 30 дней

От руки нарисованы прототипы, примерно, что мы хотим видеть. 

По оплате: договорная.

Можем работать через БС, а также могу оплатить: Yandex, WM, TKC или Сбер

Figma
5 лет назад
bassay
Рустем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$1150
14 дней
Супер исполнитель! С полуслова понимает, прислушивается ко всем замечаниям и предлагает различные версии в дизайне. Сотрудничеством очень доволен! И рад знакомству с таким опытным мастером)) В общем всем советую...
Было приятно поработать. Правок почти не было . Все по делу и оперативно . Оплата в срок . Буду рад ещё поработать с данным заказчиком)

Заявки фрилансеров

Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
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