Нужен дизайн сайта онлайн игр на figma или zeplin

На данный момент у нас реализован бекэнд игр.

Сейчас нам требуется прорисовать все интерфейсы.

Срок 30 дней

От руки нарисованы прототипы, примерно, что мы хотим видеть.

По оплате: договорная.

Можем работать через БС, а также могу оплатить: Yandex, WM, TKC или Сбер