3 интернет-магазина сделай. Главные + каталог + товар. Без адаптивов. Тз скину в телеграмм, предоплата 50/50.
Дизайн сайта
Нужно сделать дизайн этого сайта http://bsmlm.ru/ + мобильную версию тоже
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