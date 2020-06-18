Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт76 заявок1074 просмотра

Нужно сделать дизайн  этого сайта http://bsmlm.ru/  + мобильную версию тоже 

5 лет назад
mazal22
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгения
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Глеб
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Нариман
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Василий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов
5 лет назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Яна
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Мария
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даша
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
Валерия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Татьяна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексеи
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Елена
 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Озик
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Руфина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Данил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Полина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
5 лет назад
Станислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
45 отзывов
5 лет назад
Варвара
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
610 отзывов
5 лет назад
#1
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Сергей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Алекс
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
67 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Оливия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
135 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Наталья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Диана
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
51 отзыв
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад