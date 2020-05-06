polinakluvi

Полина polinakluvi

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web дизайнер

Привет!

Меня зовут Полина, мне 23 года и я занимаюсь разработкой веб-дизайна.

Нарисую макет любого сайта: от популярных лендингов до интернет-магазинов.

Я не копирую дизайн с других сайтов. Каждый проект индивидуален.

Для меня в приоритете удобство пользователя и доступность информации. 

Мне нравится то, что я делаю и получаю от этого удовольствие. Я не гонюсь за деньгами и не ставлю их в приоритет.

Работаю по предоплате 20$

Если случится такое, что мы никак не можем сработаться и никакие правки не помогут -  я верну предоплату. Бывает разное.  Мой интерес в процессе создания прекрасного, с кем-то наши взгляды могут не совпасть. Не стану спорить по этому поводу. Такое бывает.

Принимаю все правки и они абсолютно бесплатны.

Без проблем отвечу и помогу вам и после закрытия сделки.

Отзывы заказчиков

YAlex84
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Дизайн шапки и 1го блока с УТП на лендинге
HTML
Отличный исполнитель, внимательное отношение к заданию и творческий подход. Рекомендую!
Была рада помочь)
Ответный отзыв
klen124
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Создать Шаблон сайта - 5 страниц
Благодарен Полине, работа выполнена в срок, обратная связь на отлично. Работает не на скорость - на качество. Опытный дизайнер в сфере разработки сайтов, хороший маркетолог . Заказ выполнен на отлично.
Была рада помочь!) Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
guest_15886126069127
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Создать веб дизайн сайта
Полина выполнила работу качественно и в срок. Всегда была на связи, оперативно вносила правки по проекту и прислушивалась к пожеланиям с моей стороны. Рекомендую!
Заказчик был все время на связи, заказ оплатила в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$2.5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга