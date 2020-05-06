Привет!
Меня зовут Полина, мне 23 года и я занимаюсь разработкой веб-дизайна.
Нарисую макет любого сайта: от популярных лендингов до интернет-магазинов.
Я не копирую дизайн с других сайтов. Каждый проект индивидуален.
Для меня в приоритете удобство пользователя и доступность информации.
Мне нравится то, что я делаю и получаю от этого удовольствие. Я не гонюсь за деньгами и не ставлю их в приоритет.
Работаю по предоплате 20$
Если случится такое, что мы никак не можем сработаться и никакие правки не помогут - я верну предоплату. Бывает разное. Мой интерес в процессе создания прекрасного, с кем-то наши взгляды могут не совпасть. Не стану спорить по этому поводу. Такое бывает.
Принимаю все правки и они абсолютно бесплатны.
Без проблем отвечу и помогу вам и после закрытия сделки.
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