Web дизайнер

Привет!

Меня зовут Полина, мне 23 года и я занимаюсь разработкой веб-дизайна.

Нарисую макет любого сайта: от популярных лендингов до интернет-магазинов.

Я не копирую дизайн с других сайтов. Каждый проект индивидуален.

Для меня в приоритете удобство пользователя и доступность информации.

Мне нравится то, что я делаю и получаю от этого удовольствие. Я не гонюсь за деньгами и не ставлю их в приоритет.

Работаю по предоплате 20$

Если случится такое, что мы никак не можем сработаться и никакие правки не помогут - я верну предоплату. Бывает разное. Мой интерес в процессе создания прекрасного, с кем-то наши взгляды могут не совпасть. Не стану спорить по этому поводу. Такое бывает.

Принимаю все правки и они абсолютно бесплатны.

Без проблем отвечу и помогу вам и после закрытия сделки.