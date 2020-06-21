Нарисовать лого

$6
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Закрыт1 заявка188 просмотров

Создать логотип для пивного бара

Логотип круглый. Название Две Бороды, крафтовое пиво. Примерное видение: лицо с бородой из хмеля. Можно использовать пиво для иллюстрации

Сдать в psd файле. Сделать нужно сегодня. 

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Референсы во вложении

5 лет назад
polinakluvi
Полина 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Сергей
 
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Был
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