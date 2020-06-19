Разработка Логотипа Казино

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Закрыт112 заявок8940 просмотров
#1$50

Требуется разработать логотип казино Casin.Uno 

Предпочитаемые цвета, розовый, золотой, черный-белый в золом.

Мы доверяем вашему креативу и выберем лучший вариант!

Также возможно победителю будет заказана разработка дальнейшего дизайна

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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