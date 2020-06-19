Нужен логотип для доставки Деливери клаб. Легкий и понятный как пример в приложении. Цвета желательно Красные и черные. Название: "НовоХинкальная"
Разработка Логотипа Казино
Требуется разработать логотип казино Casin.Uno
Предпочитаемые цвета, розовый, золотой, черный-белый в золом.
Мы доверяем вашему креативу и выберем лучший вариант!
Также возможно победителю будет заказана разработка дальнейшего дизайна
Заявки фрилансеров
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