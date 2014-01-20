ljashik

Сергей Ляшенко ljashik

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Портфолио

Отзывы заказчиков

Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Ежедневный постинг. Минимум времени
Добросовестный, грамотный специалист. Своевременное и качественное выполнение работ. Рекомендую!
Отличный заказчик! Работаю с Андреем Владимировичем не первый раз - сотрудничеством очень доволен. Не откажусь и от дальнейших предложений. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создание макета для печати
Проект выполнен в срок, с высоким качеством, несмотря на очень сложную и кропотливую работу. Сергей профессионал и что немаловажно порядочный человек. Сотрудничество продолжаем!
С Андреем Владимировичем понравилось работать. Благодарю его за то, что доверил столь серьезное задание. Заказчик - человек слова, понимающий и идущий на встречу человек! Буду рад продолжить с ним работать. Остальным - рекомендую!
Ответный отзыв
bakster
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта
Спасибо за выполненную работу. Сергей предоставил три абсолютно разных по стилю логотипа, постоянно был онлайн и моментально вносил необходимые корректировки. В результате я получил именно то, что хотел. Будем продолжать сотрудничество.
Спасибо и Алексею за предоставленную возможность разработать логотип и сотрудничество в целом! Сотрудничество оставило впечатление легкости и понимания. Мы закончили работу с Алексеем едва начав, благодаря его реальным требованиям, доходчивому изложению и пониманию. Оплату произвел сразу же, чего даже и не ожидал. Буду рад и дальнейшей работе с ним. Как заказчика - отличного заказчика - рекомендую!
Ответный отзыв
deMike
Даниил 
34 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Нужно нарисовать логотип
WordPress
Понравилось сотрудничество с Сергеем, адекватный подход, хорошая ценовая политика. Рекомендую!
Отличный заказчик! Доступно излагает поставленную задачу, в процессе работы отзывчив и готов прийти на помощь. Своевременная оплата и премиальные. И еще множество плюсов. Рекомендую!
Ответный отзыв
vitalsas
Виталий 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Требуется шапка для сайта
Работой полностью доволен. Быстро, качественно, недорого. Абсолютно беспроблемный исполнитель. Ориентирован исключительно на мнение заказчика.
Виталий оставил исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Порядочный, конкретный и слова на ветер не бросает. Сказал "доплачу" и безо всяких лишних слов доплатил. Задание разъясняет понятно, во всех рабочий процессах ведет себя профессионально. Как заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $10
от 2 дней
#187
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 15 дней
#574
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 50 дней
#606
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1003
Наружная реклама
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#1392
Дизайн продукции
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#1556
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