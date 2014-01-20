Спасибо и Алексею за предоставленную возможность разработать логотип и сотрудничество в целом! Сотрудничество оставило впечатление легкости и понимания. Мы закончили работу с Алексеем едва начав, благодаря его реальным требованиям, доходчивому изложению и пониманию. Оплату произвел сразу же, чего даже и не ожидал. Буду рад и дальнейшей работе с ним. Как заказчика - отличного заказчика - рекомендую!