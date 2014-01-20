Портфолио
- Логотип алко-шопа612 просмотров
- Презентация одной такси компании Москвы.403 просмотра
- Фирменный бланк306 просмотров
- Казино Корона342 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Добросовестный, грамотный специалист. Своевременное и качественное выполнение работ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Работаю с Андреем Владимировичем не первый раз - сотрудничеством очень доволен. Не откажусь и от дальнейших предложений. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Проект выполнен в срок, с высоким качеством, несмотря на очень сложную и кропотливую работу. Сергей профессионал и что немаловажно порядочный человек. Сотрудничество продолжаем!
Ответный отзыв
С Андреем Владимировичем понравилось работать. Благодарю его за то, что доверил столь серьезное задание. Заказчик - человек слова, понимающий и идущий на встречу человек! Буду рад продолжить с ним работать. Остальным - рекомендую!
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за выполненную работу. Сергей предоставил три абсолютно разных по стилю логотипа, постоянно был онлайн и моментально вносил необходимые корректировки. В результате я получил именно то, что хотел. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо и Алексею за предоставленную возможность разработать логотип и сотрудничество в целом! Сотрудничество оставило впечатление легкости и понимания. Мы закончили работу с Алексеем едва начав, благодаря его реальным требованиям, доходчивому изложению и пониманию. Оплату произвел сразу же, чего даже и не ожидал. Буду рад и дальнейшей работе с ним. Как заказчика - отличного заказчика - рекомендую!
$7
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Понравилось сотрудничество с Сергеем, адекватный подход, хорошая ценовая политика. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Доступно излагает поставленную задачу, в процессе работы отзывчив и готов прийти на помощь. Своевременная оплата и премиальные. И еще множество плюсов. Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Работой полностью доволен. Быстро, качественно, недорого. Абсолютно беспроблемный исполнитель. Ориентирован исключительно на мнение заказчика.
Ответный отзыв
Виталий оставил исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Порядочный, конкретный и слова на ветер не бросает. Сказал "доплачу" и безо всяких лишних слов доплатил. Задание разъясняет понятно, во всех рабочий процессах ведет себя профессионально. Как заказчика рекомендую!
Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $10
от 2 дней
#187
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 15 дней
#574
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 50 дней
#606
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1003
Наружная реклама
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#1392
Дизайн продукции
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#1556