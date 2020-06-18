Создать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка162 просмотра

Здравствуйте.

Интересует возможность создания логотипа максимально схожего с рисунком. Не нарушая авторские права создателя.

Компания называется Arina & Yan

5 лет назад
guest_15924985628355
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отрисовать логотип

    Был утрачен исходник логотипа, остался в маленьком разрешении. Задача - по образцу отрисовать лого в разрешении для размещения на баннере 2 на 3 м Жестких требований к идентичности с образцом нет. Форма и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать логотип для для дизайн бюро

    Необходимо создать логотип, который бы отразил неординарность мышления и показал подчерк дизайнера интерьера. На рендерах уже есть действующий логотип, хочется его каким-то образом объединить с названием новой студии "М2 design bureau" (пример во влож)

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать логотип

    ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1k6BQA2rLSQgptOBG06_8Hpi_pPDsZbxtca3idrvbt8A/edit?usp=sharing Исполнители из Украины! (не хочу заморачиваться с платежами). Сразу пишите ЦЕНУ и СРОКИ!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для компании

    $30

    Уважаемые фрилансеры, нужен логотип для компании, занимающейся производством и продажей материалов для производства. Что нужно от исполнителя: — 3 варианта логотипов для выбора — финальную версию сделать как для светлого, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад