Был утрачен исходник логотипа, остался в маленьком разрешении. Задача - по образцу отрисовать лого в разрешении для размещения на баннере 2 на 3 м Жестких требований к идентичности с образцом нет. Форма и ...
Создать логотип
Здравствуйте.
Интересует возможность создания логотипа максимально схожего с рисунком. Не нарушая авторские права создателя.
Компания называется Arina & Yan
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