Создать логотип для для дизайн бюро

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Закрыт34 заявки802 просмотра

Необходимо создать логотип, который бы отразил неординарность мышления и показал подчерк дизайнера интерьера. На рендерах уже есть действующий логотип, хочется его каким-то образом объединить с названием новой студии "М2 design bureau" (пример во влож)

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