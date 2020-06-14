Разработать логотип для сайта регистрации товарных знаков

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Закрыт26 заявок837 просмотров

Ищу талантливого дизайнера, который имеет опыт в реализации визуального ряда бренда (логотип). Присылайте примеры и брифы, я отвечу.

  • Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ
  • В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи
  • При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую

Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.

5 лет назад
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