Добрый день!Ищу графического дизайнера, способного отрисовать логотип с мускулистым маскотом-волком в капюшоне. Смотреть волк должен чуть вперёд, в пол оборота. Сзади должна быть полутень. Спереди название, чтобы было как бы разодрано когтями. На самом волке должна ...
Разработать логотип для сайта регистрации товарных знаков
Ищу талантливого дизайнера, который имеет опыт в реализации визуального ряда бренда (логотип). Присылайте примеры и брифы, я отвечу.
- Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ
- В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи
- При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую
Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.
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