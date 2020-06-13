Необходимо сделать логотип для YouTube-канала В логотипе должно быть: шикарный коттедж, объемная (3д) надпись "ЗВЕЗДНАЯ ХАТА" Цвета: НАДПИСЬ - золотым блестящими буквами (на буквах бриллианты) ДОМ - по цвету должен со ...
Необходимо разработать логотип
Мы занимаемся ритейлом текстиля. Нам нужен дизайнер для разработки логотипа для нашей компании. В логотипе мы хотим отразить все наши сильные качества, а также сделать его признаком качества в нашей нише. Мы ценим ответственность, чувство стиля, соблюдение сроков и умение самостоятельно принимать решения.
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