Необходимо разработать логотип

Мы занимаемся ритейлом текстиля. Нам нужен дизайнер для разработки логотипа для нашей компании. В логотипе мы хотим отразить все наши сильные качества, а также сделать его признаком качества в нашей нише. Мы ценим ответственность, чувство стиля, соблюдение сроков и умение самостоятельно принимать решения.