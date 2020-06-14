Нарисовать логотип в векторе

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Завершен27 заявок705 просмотров

Нужно создать логотип для строительной компании. Логотипы которые нравятся прикрепила.

Название фирмы Nika Stone

5 лет назад
AdelyaSher
Аделя 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NormanHorby
Нариман 
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20 дней назад
5 лет назад
$10
3 дня
Escrow
Быстро и качественно!
Понятно изложенное задание и своевременная оплата, спасибо!

Заявки фрилансеров

NormanHorby
Нариман 
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