Изготовление логотипа для интернет-магазина сантехники Shopsan.com.ua Никаких особых пожеланий и предпочтений. Логотип должен привлекательно смотреться в шапке и футере сайта, а также на визитках.
Нарисовать логотип в векторе
Нужно создать логотип для строительной компании. Логотипы которые нравятся прикрепила.
Название фирмы Nika Stone
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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