Проект: печать одежды по рисункам. На данный момент - это детские футболка и сарафан. В дальнейшем возможны толстовки и варианты для взрослых. Продвижение, в основном, через инстаграм. Одежда по эскизу за 3 ...
Еврофлаер 2-х сторонний для интернет-провайдера.
Разработать альтернативный дизайн существующего еврофлаера.Нужны макеты для печати 100*210.Все тексты оставить те же, что и на примере.Логотип во вложении.Желательно использовать цвета из логотипа.Сторона с тарифами. Пожелания: акцент на скорость интернета, т.к. это основное отличие от конкурентов. Шапку с реквизитами можно не менять.Сторона с условиями подключения. Подвал с реквизитами можно не менять.
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