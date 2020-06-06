Придумать логотип бургерной

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт63 заявки1651 просмотр

Придумать логотип бургерной 

5 лет назад
fyurence
Павел 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Эржан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алекс
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
5 лет назад
Артём
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Сергей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Захар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Вероника
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Ильнур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Параскева
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
47 отзывов
5 лет назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 дня назад
106 отзывов
5 лет назад
Рината
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
629 отзывов
5 лет назад
#1
Логотипы и Знаки
Алексей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Карина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
63 отзыва(-1)
5 лет назад
Вика
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рустам
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ник
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Катерина
 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
64 отзыва
5 лет назад
Маурт
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
455 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Яна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Юлия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Артем
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
София
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Тамара
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
68 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Таисия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Артур
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
97 отзывов(-1)
5 лет назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Муса
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Замена Логотипа

    Надо заминить на 4 фото логотип (на самом опарате а верхние лого удалить) на два варианта логотипа, первой вариант это новое лого без измен и второй это тозже лого только зеленою часть логотипа надо переместить ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип, брендбук

    Александр, доброго дня. Наша компания- Комис в настоящий момент обновляет сайт. Стало очевидно, что логотип и брендбук, разработанные ровно 10 лет назад тоже нуждаются в обновлении. Компания занимается инжинирингом. Старый сайт  www.komisgroup.ru ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $10

    Здравствуйте! Нужен логотип для обменника криптовалюты P2P Garant. Сайт p2pgarant.ru Размеры логотипа: 190х40 пикс. Набросок во вложении. Также, нравиться цветовое оформление у мастеркард. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $10

    Здравствуйте! Нужен логотип для обменника криптовалюты P2P Garant. Сайт p2pgarant.ru Размеры логотипа: 190х40 пикс. Набросок во вложении. Также, нравиться цветовое оформление у мастеркард. ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать логотип для названия интернет-магазина

    Название:  рус. – НУМИКС анг. – NUMIKS Интернет-магазин занимается автоматической продажей предметов коллекционирования и аксессуаров к ним. Основным товаром являются монеты (95%). Отправляем заказы по всей территории нашей страны + СНГ. ...

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    $5

    Нужен логотип название комапнии  dobrosupp.ru (добрая помощь) - компания занимаеться рекламой и интернет маркетингом) Логотип хочеться миниммалистический цвета какие то синие, свежие.  СЛоган (Территория доброго маркетинга) пару примеров что понравились в приерпеленных файлах) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад